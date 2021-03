Covid-19-Schutz : Rellingen startet Corona-Tests von Schul- und Kita-Mitarbeitern

Insgesamt gibt es drei Testzentren an verschiedenen Standorten.

Rellingen | Die Gemeinde Rellingen hat drei Corona-Testzentren an der Caspar-Voght-Schule, an der Erich Kästner Schule und in der Begegnungsstätte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eingerichtet. Dort wird das Personal der Rellinger Schulen und Kindertagesstätten auf das Covid-19 Virus getestet. Grundsätzlich erfolgen die Testungen durch lokale Hausarztpr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.