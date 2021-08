Kulturwochenende : Kunst aus Rellingen für Rellinger

Rellinger Künstler gestalteten das Programm für das Kulturwochenende mit zahlreichen Auftritten auf der Bühne im Arkadenhof und zwei Ausstellungen.

Rellingen | Rellingen stand am Wochenende ganz im Zeichen der Kultur. Auf der Kulturbühne auf dem Arkadenhof gaben sich die Künstler die Klinke in die Hand und die Ausstellungen „Augenblick!“ und „Lichtblick“ wurden am Rathaus eröffnet. Weiterlesen: Nach Corona-Zwangspause: Rellingen feiert ein Kulturwochenende Corona verändert Konzert-Vorbereitung Das ...

