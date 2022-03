Ukraine-Krieg : Rellingen plant Neubau einer Unterkunft für Flüchtlinge

In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses gab Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) einen Überblick über die Situation der geflüchteten Ukrainer in der Gemeinde Rellingen. An die 155 Flüchtlinge nimmt diese nun auf.

Rellingen | Eine Million Menschen flüchten derzeit aus der Ukraine, viele führt die Flucht auch nach Deutschland. Nach dem sogenannten Königssteiner Schlüssel werden die Migranten dabei auf die 16 Bundesländer verteilt. Länder mit hohen Steuereinnahmen müssen demnach mehr Asylbewerber aufnehmen. Rellingen kommt auf einen Prozentsatz von 4,2, was ungefähr 155 Pe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.