EnBW baut Infrastruktur aus : Rellingen bekommt zwei neue Schnellladesäulen für E-Autos

Mit den neuen Ladepunkten beim Hagebaumarkt Hass+Hatje gibt es mittlerweile fünf Säulen in der Gemeinde.

Rellingen/Karlsruhe | Immer mehr E-Autos sind auf unseren Straßen unterwegs – und auch das Netz an Ladesäulen wächst. Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) mit Hauptsitz in Karlsruhe weist jetzt auf zwei neue öffentliche Schnellladepunkte beim Baumarkt Hass+Hatje in der Eichenstraße in Rellingen hin: Mit einer Leistung von 150 Kilowatt und den gängigen Anschlüssen könnte...

