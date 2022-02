Mehr Aufenthaltsqualität : So will Rellingen mit 476.000 Euro seinen Ortskern umgestalten

Ideen gibt es viele: Der Bereich rund um die Hauptstraße in Rellingen soll umgestaltet werden. Nun muss entschieden werden, was genau umgesetzt wird.

Rellingen | Bald kann es losgehen mit den ersten Maßnahmen aus Rellingens Ortskernentwicklungskonzept (OEK): Die Gemeinde freut sich über eine Förderung vom Land in Höhe von 357.000 Euro für die Ortskernstärkung. Der Antrag dafür sei in voller Höhe gewährt worden, teilt die Gemeinde mit. Insgesamt sollen jetzt etwa 476.000 Euro in die Modernisierung des Bereichs ...

