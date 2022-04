Mehr Platz für Wasser : Polderfläche in Rellingen soll Überschwemmungen in Ellerbek verhindern

Auf einer Ackerfläche nahe der Kreuzung Kellerstraße/Pinneberger Straße könnte das bei Starkregen überlaufende Wasser aus Regenrückhaltebecken und Kellergraben abgefangen werden.

Rellingen/Ellerbek | Überflutungen im Bereich Kellergraben/Kellerstraße an der Grenze von Rellingen und Ellerbek kommen immer wieder vor; schon seit Jahren arbeiten die beiden Gemeinden an einer Lösung. Jetzt liegt eine Machbarkeitsstudie für eine sogenannte Polderfläche, eine Überflutungsfläche, vor. Die soll selbst bei Starkregen das Wasser in dem Bereich aufnehmen könn...

