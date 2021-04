Baugebiet in Rellingen : So werden die 30 neuen Wohnungen in der Gärtnerstraße ausgestattet

Auf einem Privatgelände in der Gärtnerstraße entstehen aktuell fünf neue Häuser. Shz.de war auf der Baustelle zu Besuch.

Rellingen | „Der Bedarf an Wohnraum ist hoch, also haben wir uns gedacht, wir tun selbst etwas“, sagt Rolf-Rüdiger Schmidt. Gemeinsam mit seinem Nachbarn Bernd Struve baut er auf der Freifläche zwischen ihren beiden Häusern in der Rellinger Gärtnerstraße fünf neue Häuser mit insgesamt 30 Wohneinheiten in unterschiedlichen Größen. Die ersten Häuser stehen bereits ...

