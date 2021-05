Rellingen : Geldwechseltrick scheitert: Seniorinnen schlagen Dieb in die Flucht

Auf einem Parkplatz in Krupunder Heide hat ein Mann versucht, zwei Frauen zu bestehlen – ohne Erfolg. Die Polizei rät, vorsichtig zu sein.

Rellingen | Am Sonnabendnachmittag (29.Mai) ist es in Krupunder Heide in Rellingen auf dem Parkplatz eines Discounters zu zwei versuchten Geldwechseldiebstählen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Kurz nach 15 Uhr sprach ein Unbekannter eine 69-jährige und eine 75-jährige Frau aus Rellingen an und bat um das Wechseln einer 2 Euro-Münze. Als die Seniorinnen ih...

