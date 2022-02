Polizei ermittelt : Geldwechsel-Trick: Seniorin in Rellingen bestohlen

Im Rellinger Ortskern wurde eine 82-Jährige gebeten, ein 2-Euro-Stück zu wechseln – am Ende waren 100 Euro weg. Die Polizei ermittelt jetzt.

Rellingen | Plötzlich waren 100 Euro futsch: An der Hauptstraße in Rellingen ist eine 82-Jährige am Dienstag (22. Februar) Opfer eines Geldwechsel-Tricks geworden. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Beamte vom Rellinger Revier haben die Ermittlung aufgenommen. Und die Polizei will für das Thema sensibilisieren. Unbekannter fragt nach Wechselgeld ...

