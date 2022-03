Zweiter Neubau : So viele weitere Räume braucht die Rellinger Caspar-Voght-Schule

Der zusätzliche Raumbedarf für die Oberstufenreform wurde ermittelt – und auch ein Vorschlag für den Standort des neuen Gebäudes steht schon fest.

Rellingen | Das ging flott: In Rellingen wurde der zusätzliche Raumbedarf an der Caspar-Voght-Schule, der durch die Oberstufenreform zum Schuljahr 2022/23 entsteht, ermittelt. Diesen hat der Schulausschuss einstimmig anerkannt und auch schon einen Vorschlag für einen Standort gemacht. Damit soll es dieses Jahr in die Planung gehen. Weiterlesen: Rellingen...

