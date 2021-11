Rellingen : Mehrfach gegen Bordstein gefahren: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Der Fahrer aus dem Landkreis Osterholz kam von der A23 und fuhr in Rellingen wiederholt gegen die Fahrbahnbegrenzung. In der Poststraße zogen ihn die Beamten aus dem Verkehr.

Rellingen | In der Poststraße in Rellingen war Schluss für einen betrunkenen Autofahrer aus Niedersachsen: Eine Streife des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn zog den Mann am Montagnachmittag (8. November) aus dem Verkehr, nachdem er mehrfach gegen den Bordstein gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Das teilt die Polizeidirektion Bad Se...

