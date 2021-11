Sozialer Wohnraum : Rellingen: Neue GeWoGe weiht Häuser am Robinienstieg ein

Sie sind fertig und in Kürze ziehen die Mieter ein: Am neuen Robinienstieg sind insgesamt 39 neue Wohneinheiten entstanden – die meisten davon geförderter Wohnraum.

Rellingen | Drei Häuser der Wohnungsbaugenossenschaft Neue GeWoGe aus Pinneberg stehen in Rellingen am neu entstandenen Robinienstieg an der Hempbergstraße: Insgesamt 39 Wohneinheiten – 13 pro Haus – sind dort in den vergangenen Monaten entstanden. Jetzt sind sie fertig und die Mieter können Anfang Dezember einziehen. Das hat die Neue GeWoGe mit Vertretern von Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.