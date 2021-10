Rellingen : Selbsttest: Wie kommt man mit Rollator am besten in den Bus?

Mobilitätstraining auf dem Parkplatz von Rellingens Rathaus: Am 15. Oktober kann mit einem echten Bus der sichere Ein- und Ausstieg mit Handicap geübt werden.

Rellingen | Barrierefrei unterwegs, heißt das Motto: In Rellingen können Menschen mit Rollator oder Rollstuhl am Freitag (15. Oktober) lernen, wie sie mit ihrem Gefährt am besten und sichersten in einen Bus einsteigen – der HVV stellt extra dafür einen Bus auf dem Parkplatz des Rellinger Rathauses an der Hauptstraße zur Verfügung. Kirsten Meins, Rellingens Behind...

