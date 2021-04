Rellingen : Einbruch in KfZ-Werkstatt: Diebe klauen Navis und Alu-Felgen aus drei Autos

Die Wagen hatten auf einem umzäunten Außengelände einer Firma am Stawedder gestanden und sollten repariert werden.

Rellingen | Am vergangenen Wochenende ist es auf einem Firmengelände in der Straße Stawedder in Rellingen zu drei schweren Fällen des Diebstahls aus parkenden Autos gekommen, wie die Polizei mitteilt. Drei Mercedes aufgebrochen Nach bisherigem Sachstand brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (19. April) in drei Mercedes-Benz ein. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.