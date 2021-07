Zeugen gesucht : Mann versucht in Rellinger Doppelhaushälfte einzusteigen

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag (22. Juli) am helllichten Tag in der Pinneberger Straße. Die Kripo ermittelt.

23. Juli 2021, 16:48 Uhr

Rellingen | Wieder ein Einbruchsversuch in Rellingen: Am Donnerstag (22. Juli) wollte ein unbekannter Mann in eine Doppelhaushälfte in der Pinneberger Straße einsteigen – er wurde jedoch von der Bewohnerin erwischt und ergriff die Flucht. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Die Kripo ermittelt und sucht jetzt nach Zeugen.

Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos

Laut Polizei versuchte der Mann den Einbruch um 11.30 Uhr. „Hierbei überraschte ihn eine Bewohnerin“, teilt die Polizei mit. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht, eine Fahndung verlief erfolglos. Der Täter wird als zwischen 25 und 30 Jahren beschrieben mit schwarzen, mittellangen Haaren und einem Oberlippenbart. Er soll eine graue beziehungsweise braune Lederjacke getragen haben.

Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise

Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (04101) 2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.