Rellingen : Auto prallt gegen Baum – Mann und Baby vorsorglich in Klinik

Nach Angaben der Polizei hat der junge Autofahrer am Sonntag (10. April) aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Ford verlor.

Rellingen | Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag (10. April) auf der Altonaer Straße in Rellingen gekommen. Ein junger Autofahrer befuhr die Straße gegen 17:30 Uhr aus Richtung der Anschlussstelle Halstenbek- Krupunder, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Ford verlor. In dem Wagen befand sich auch ein Baby. Tota...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.