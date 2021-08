Küchenbrand in Rellingen : Hotel Krupunder Park wegen Feueralarms evakuiert

Angestellte erstickten die Flammen eines in Brand geratenen Grills am Sonntag noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Die Rettungskräfte hatten vorsorglich Großalarm ausgelöst.

Rellingen | Aufregung unter den Gästen und Angestellten des Hotels Krupunder Park in Rellingen. Der Gaststättenbereich des Hauses an der Altonaer Straße musste am Sonntag (29. August) wegen eines beginnenden Küchenbrandes evakuiert werden. Kurz vor 16 Uhr hatte nach Auskunft eines Feuerwehrsprechers in der Küche ein Grill angefangen zu brennen. Die Leitstelle ...

