News aus Halstenbek/Rellingen : Bürgerbüro ändert Öffnungszeiten ++ Ukrainische Kunst ++ Bücherflohmarkt

Veranstaltungen und Meldungen: Wer in Rellingen ins Bürgerbüro will, muss sich auf Einschränkungen einstellen, in Gerd Uhligs Galerie trifft Kunst auf Musik und in Halstenbek können Bücherfreunde stöbern.

Halstenbek/Rellingen | Was passiert aktuell in Rellingen und Halstenbek? Hier gibt es eine Übersicht zu Neuigkeiten aus den beiden Gemeinden: Bürgerbüro Rellingen-Pinnau bleibt mittwochs geschlossen Das Bürgerbüro im Rellinger Rathaus, Hauptstraßen 60, bleibt bis zum 11. Mai jeweils mittwochs geschlossen, das teilt die Gemeinde Rellingen mit. Zuständig ist das Bürgerb...

