Jacob-Ahrens-Straße : Einbruch in Rellinger Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Die Täter schlugen am Dienstagabend (17. August) zu und entkamen unter anderem mit Schmuck.

18. August 2021, 17:15 Uhr

Rellingen | Die Täter brachen gewaltsam ein, durchsuchten die Räume und ließen unter anderem Schmuck mitgehen: Am Dienstagabend (17. August) ist es in der Jacob-Ahrens-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Einbruch geschah am Abend

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die unbekannten Täter zwischen 20.30 und 23.40 Uhr in das Haus ein. Als die Bewohner die Tat bemerkten, alarmierten sie die Polizei. Beamte des Polizeireviers Rellingen nahmen eine Strafanzeige auf.

Mittlerweile hat die Kriminalpolizei Pinneberg die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, zum Beispiel zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon (04101) 2020 mit der Polizei in Verbindung setzen.