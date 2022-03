Solar-Initiative : Dach der Caspar-Voght-Schule soll Photovoltaikanlagen erhalten

Die Zeichen für nachhaltigen und ökologischen Strom in der Gemeinde Rellingen stehen gut. Es wurde eine Absichtserklärung beschlossen – für Solaranlagen auf den Dächern der Caspar-Voght-Schule.

Rellingen | 477.156 Kilowattstunden – so hoch war der Verbrauch an Strom der Caspar-Voght-Schule in Rellingen im Jahr 2021. Hier kann Geld gespart werden – durch den Einsatz von innovativen Photovoltaikanlagen. Diese sollen auf den Dächern der Schule installiert werden. Die Vorteile liegen klar auf der Hand - es werden leere Dachflächen genutzt, die Photovoltai...

