Rellingen : Bürgerinitiative startet eigene Befragung zum Thema Verkehr

Die Bürgerinitiative „Gemeinsam für Rellingen“ will sich für eine Verbesserung der Verkehrssituation in der Gemeinde einsetzen – jetzt startet sie dazu eine Umfrage in der Bevölkerung.

Rellingen | Die Bürgerinitiative „Gemeinsam für Rellingen“ will, dass es besser fließt: Der Zusammenschluss der Bürgerinitiative (BI) „Wir sind Rellingen“ aus Krupunder und der Interessengemeinschaft (IG) Baumschulenweg aus dem Ort wünschen sich eine Verbesserung der Verkehrssituation in der Gemeinde und treten für die Erstellung eines übergreifenden Verkehrskonz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.