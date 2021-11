Benefizkonzert : Gospeltrain und Herbstlieder von Elgar in Rellingen

Gleich zwei Konzerte stehen an: Der Gospeltrain spielt wieder zugunsten von Amnesty International und es werden Herbstlieder von Edward Elgar und Ralph Vaughan Williams präsentiert – sowie eine Uraufführung.

Rellingen | Das Wochenende wird musikalisch in Rellingen: Kantor Oliver Schmidt lädt gleich zu zwei Konzerten in die Barockkirche am Samstag (13. November) und Sonntag (14. November) ein. Zu erst steht der Gospeltrain im Rampenlicht: Er gibt wieder sein traditionelles Benefizkonzert zugunsten von Amnesty International. Danach gibt Schmidt zusammen mit den Gesangs...

