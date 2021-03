Corona-Verzögerung : Längere Bauzeit und teurer: So steht's um Rellingens Caspar-Voght-Schule

Eigentlich sollte der Anbau 2020 fertig sein, doch es kam zu Verzögerungen. Und jetzt steht fest: Die Kosten steigen.

Rellingen | Die Fertigstellung des Anbaus an der Caspar-Voght-Schule (CVS) in Rellingen ist in den letzten Zügen: Die Gemeinde hofft, die Bauarbeiten in den Osterferien abschließen zu können. Eigentlich war das Bauende an der Schulstraße bereits zum Start des Schul...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.