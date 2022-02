Ex-Krankenhaus-Planer : Rehmenfeld in Pinneberg optimaler Standort für neues Zentralkrankenhaus

Dr. Gerd Petersen hat schon den Neubau des Krankenhauses Elmshorn und die Sanierung der Krankenhäuser in Wedel und Pinneberg mit auf den Weg gebracht. Der 80-jährige Rellinger zählt auf, was für die Kreisstadt spricht.

Pinneberg | Die Regiokliniken im Kreis Pinneberg mit ihren etwa 2.400 Mitarbeitern sollen zusammengelegt werden. Bislang sichern sie mit den Kliniken in Elmshorn und Pinneberg die Basisversorgung der Bevölkerung. Doch wo das neue Zentralkrankenhaus gebaut werden soll – etwa in Tornesch, Elmshorn oder Pinneberg – ist noch nicht geklärt. Die Debatte ist aber in vol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.