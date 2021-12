Im Wald anleinen : Reh stirbt nach Hundebiss in Ellerbek: Kreisjägerschaft appelliert an Halter

Als die Jäger das Tier finden, leidet es schon mehr als eine Dreiviertelstunde Qualen. Ihr Appell ist eindringlich: Hunde im Wald sind anzuleinen.

Ellerbek/Kreis Pinneberg | Der Rehbock muss sich gequält haben. Mindestens 45 Minuten lang klagt das Tier vor Schmerzen, bis es Jäger Ende November im Hexenwäldchen an der Mühlenau in Ellerbek finden und mit einem Fangschuss erlösen. Am rechten hinteren Lauf klafft eine Wunde. Für die Jäger eindeutig verursacht durch einen Hund. Anwohner hätten die Rufe des Halters nach seinem T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.