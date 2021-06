Ab 7. Juni : Regio Kliniken im Kreis Pinneberg lockern Regeln für Patientenbesuche

Jeder Patient darf eine Person bestimmen. Nach sieben Tagen kann erneut angegeben werden, wer zu Besuch kommen darf.

Elmshorn/Pinneberg | Weil die Inzidenzzahlen im Kreis Pinneberg weiter zurück gehen, dürfen ab Montag (7. Juni) in den Regio-Kliniken in Elmshorn und Pinneberg wieder Besucher kommen – wenn auch unter strengen Regeln. So darf ein Patient von 8 bis 20 Uhr von einer zuvor festgelegte Person Besuch erhalten. Negativer Corona-Test ist Pflicht Dafür wird deren vollständi...

