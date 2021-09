Regio-Kliniken : Kreis Pinneberg: Was Sie über die Krankenhaus-Pläne wissen müssen

Die Regio-Kliniken wollen ihre beiden Standorte in Pinneberg und Elmshorn schließen und durch einen zentralen Neubau ersetzen. In diesem Artikel fassen wir die bisherigen Entwicklungen zusammen.

Kreis Pinneberg | Es ist bislang die Nachricht des Jahres: Die Krankenhaus-Landschaft im Kreis Pinneberg steht vor einem gewaltigen Umbruch. In diesem Text fassen wir zusammen, was bisher über die Pläne bekannt ist und wie die Reaktionen ausfallen. Was planen der Sana-Konzern und die Regio-Kliniken im Kreis Pinneberg? Die beiden Krankenhäuser in Pinneberg und Elm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.