Online-Veranstaltung : Regio-Kliniken machen Info-Abend zum Thema Adipositas

Im neuen Adipositas-Zentrum am Regio-Klinikum Pinneberg arbeiten Chirurgen, Ernährungsberater und Psychologen Hand in Hand. Die Experten berichten über Behandlungsmöglichkeiten.

Kreis Pinneberg | Ein Viertel der Deutschen ist stark übergewichtig. Zur Behandlung von Adipositas haben die Regio-Kliniken vor vier Monaten ein eigenes Zentrum am Klinikum in Pinneberg eingerichtet. Einen Überblick zu den Behandlungsmöglichkeiten geben die Fachleute für Ernährung, Psychologie und Adipositas-Chirurgie am Mittwoch, 23. Juni, im Rahmen eines Online-Info-...

