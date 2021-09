Kreisstadt ohne Krankenhaus? : Entsetzen im Pinneberger Seniorenrat – Unterversorgung befürchtet

Karl-Heinz Schack, Vorsitzender des Pinneberger Seniorenbeirats, fragt sich, wie Senioren künftig in das geplante Krankenhaus an der A23 kommen sollen. Er nimmt den Kreis in die Pflicht, gegen die Schließung vorzugehen.

Pinneberg | Die Kreisverwaltung ist nach Elmshorn gezogen und auch das Straßenverkehrsamt. Damit kann man leben. Doch die Nachricht, dass die Regio-Kliniken die Krankenhäuser in Pinneberg und Elmshorn in den nächsten zehn Jahren schließen werden, hat viele Bürger in der Kreisstadt geschockt. Karl-Heinz Schack, Vorsitzender des Pinneberger Seniorenbeirats, hat die...

