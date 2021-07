SPD-Bundestagswahlkampf : Ralf Stegner will Kreis Pinneberg im roten Kleinbus besuchen – Start in Rellingen

Der Sozialdemokrat startet seine Wahlkampftour in Rellingen. Und alle weiteren Gemeinden und Städte sollen noch folgen. Denn Ralf Stegner will seinen gesamten Wahlkreis mit dem roten Kleinbus besuchen.

Kreis Pinneberg | Ralf Stegner startet seine Wahlkampf-Tour am Montag (26. Juli) in der Gemeinde Rellingen. Der SPD-Bundestagskandidat für den Kreis Pinneberg will dann versuchen, jede Gemeinde und jede Stadt in seinem Wahlkreis zu besuchen und mit möglichst vielen Bürgern ins Gespräch zu kommen. Mit dem roten Kleinbus durch den Kreis Pinneberg Um dieses Ziel zu ...

