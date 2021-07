„Raiffeisen in Halstenbek“ : Franzheinrich König schreibt Lebenswerk über 37 Jahre im Bankwesen

Ein Stück Lebensgeschichte schüttelt man nicht aus dem Ärmel. Doch nach langem Planen und Schreiben hat der 93-Jährige sein Buch über die Halstenbeker Bank fertiggestellt. Das überreichte er jetzt dem Bürgermeister.

Halstenbek | Der 93-jährige Franzheinrich König aus Hamburg Alt-Osdorf hält mit „Raiffeisen in Halstenbek“ seine Erinnerungen in der Hand. König, der viele Jahre in Halstenbek gelebt sowie gearbeitet hat, hat monatelang geplant und geschrieben, um in seinem Buch „Raiffeisen in Halstenbek“ über Erfahrungen und Anekdoten des Banklebens aus ganz persönlicher Sicht zu...

