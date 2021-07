Politik will 35 Räume : Raumbedarf: Halstenbeker Schule an der Bek mahnt zur sorgfältigen Planung

Die Schule an der Bek soll erweitert werden – möglichst schnell soll das verfahren starten, damit auf dem vorgesehen Grundstück nicht am Ende ein anderer baut. Der Schulleiter plädiert aber für ausreichend Planungszeit.

Halstenbek | Möglichst schnell den Bebauungsplan 83 aufstellen, um die Schule an der Bek auf dem Nachbargrundstück an der Hartkirchener Chaussee/Feldstraße erweitern zu können – bevor das Auslaufen einer Veränderungssperre das eventuell unmöglich macht: Das ist der Plan von Halstenbeks Politik. Der Bauausschuss hat kürzlich einen entsprechenden Auftrag an die Verw...

