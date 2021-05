Tödlicher Radunfall : 36-Jähriger muss sich vor Amtsgericht Pinneberg verantworten

Der Unfallverursacher hatte den Radfahrer im Juni 2020 mit einem Fahrzeuggespann überholt. Der 79-Jährige stürzte vom Rad, zog sich schwerste Kopfverletzungen zu und verstarb im Krankenhaus.

Pinneberg | Dieser Unfall ist bis heute nicht vergessen und hat Debatten über die mangelnde Verkehrssicherheit von Pinneberger Straßen ausgelöst. Am Montagabend, 15. Juni 2020, war ein Fahrradfahrer (79) an der Bismarckstraße in Pinneberg nach einer Kollision mit einem Audi ums Leben gekommen. Nun muss sich der 36-Jährige Fahrer aus Pinneberg am Dienstag (2. Juni...

