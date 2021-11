Kirchenkonzert an Nikolaus : Christuskirche Pinneberg: Weihnachtsmusik für den guten Zweck

Am Nikolaustag findet ein Benefizkonzert in Pinneberg statt. Dabei spielen vier talentierte Musiker eine große Auswahl an Weihnachtsliedern.

Pinneberg | Besinnlicher Musik lauschen und dabei noch etwas Gutes tun: Das ist in der Pinneberger Christuskirche am Montag (6. Dezember) möglich. Zu hören ist das Quartett „Home for Christmas“, das mit einer Auswahl von deutschen und englischsprachigen Weihnachtssongs sowie einigen neuen Kompositionen aufwarten kann. Zudem gibt es einige Lieder auf spanisch, die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.