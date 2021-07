Kultur im Kreis Pinneberg : Prozession: Künstler ziehen am Samstag mit ihren Werken durch Wedel

Ihr Thema: die Vielfalt der Landschaftsdarstellung.

Wedel | Zu einer „Prozession der Kunst“ treffen sich am Sonnabend (10. Juli) 22 Künstler aus ganz Schleswig-Holstein in Wedel. Das besondere: Sie reisen mit ihren Kunstwerken in Kiepen auf dem Rücken, eine Ausstellung also, die als Wanderperformance in der Natur vorgeführt wird. Fotografien, Collagen und Objekte Los geht es ab 14 Uhr vor dem Schulauer F...

