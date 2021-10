Nach Flucht : Prozess gegen 96-jährige ehemalige KZ-Sekretärin soll starten – mit Irmgard F.

Laut Gericht werde sichergestellt, dass Irmgard F. zum nächsten Termine erscheine. Am ersten Prozesstag war die 96-Jährige aus ihrem Seniorenheim in Quickborn geflohen. Polizisten entdeckten sie später in Hamburg.

Itzehoe/Quickborn | Zweiter Anlauf im Prozess wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen: Nachdem die 96 Jahre alte Angeklagte Irmgard F. am ersten Prozesstag zunächst geflüchtet war, soll nun am Dienstag (19. Oktober) in ihrer Anwesenheit vor dem Landgericht Itzehoe die Anklageschrift verlesen werden.

