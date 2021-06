Für Großbauprojekt : Ellerbeker Weg in Rellingen wird für Kanalarbeiten voll gesperrt

Während der Arbeiten ab dem 14. Juni ist ein Teil der Straße nur fußläufig erreichbar. Das Bauprojekt der Firma Semmelhaack beläuft sich auf Kosten über 18 Millionen Euro.

Rellingen | Das Projekt „Seniorenwohnen am Ellerbeker Weg“ in Rellingen schreitet voran: Ab Montag (14. Juni) muss aufgrund von Kanalarbeiten die Straße auf Höhe der Hausnummern 28 a-f, 35 und 37 voll gesperrt werden. Das teilt die Gemeinde mit. Die Sperrung erfolgt demnach bis 19. Juli. Die Grundstücke in dem betroffenen Bereich sollen fußläufig erreichbar bleib...

