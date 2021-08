Prisdorf : Politik denkt über Reaktivierung von ehemaligen Jugendtreff nach

Einige Jugendliche seien an den CDU-Politiker Matthias Booke mit der Bitte herangetreten, wieder einen Jugendtreff in der Gemeinde einzuführen. Ob wirklich Bedarf besteht, soll nun geprüft werden.

Prisdorf | Es gab ihn mal, einen Jugendtreff in Prisdorf. Der Wunsch nach einem Neuen komme in der Gemeinde aber immer mal wieder auf, sagt Matthias Booke (CDU). Jugendliche seien mit diesem Wunsch an ihn herangetreten. Bedarf bei Jugendlichen prüfen Deswegen hat die CDU-Fraktion vorgeschlagen, den ehemaligen Jugendtreff zu reaktivieren. Diese Anfrage wurd...

