Acht Taten an einem Tag : Handtaschen und Portmonees: Taschendiebe schlagen im Kreis Pinneberg zu

In zahlreichen Städten und Gemeinden im Kreis Pinneberg haben am Montag Taschendiebe zugeschlagen. Meistens hatten sie es auf Senioren abgesehen.

Kreis Pinneberg | Diebstahl bleibt ein Dauerthema im Kreis Pinneberg. Denn erneut haben Unbekannte zugeschlagen und Handtaschen und Geldbörsen entwendet. Opfer waren wieder überwiegend Senioren. Wie die Polizei am Dienstag (1. März) mitteilte, gab es insgesamt acht Taten in Elmshorn, Quickborn, Uetersen, Moorrege und Pinneberg. Alle haben sich am Montag (28. Februar) e...

