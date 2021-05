Polizeikontrollen : Autofahrer in Pinneberg und Appen legen Führerschein-Fälschung vor

Die beiden Männer müssen sich jetzt unter anderem wegen Urkundenfälschung verantworten.

Pinneberg/Appen | Am Mittwoch (5. Mai) haben Polizeistreifen in Pinneberg und Appen zwei Männer jeweils ohne Fahrerlaubnis erwischt. Großer Reitweg und Hauptstraße In der Straße Großer Reitweg in Pinneberg war ein 26-jähriger Pinneberger unerlaubt mit seinem Mercedes unterwegs. Kurz darauf ist ein 54-Jähriger auf der Hauptstraße in Appen von den Beamten kontrolli...

