Polizei rät zur Vorsicht : Trickdiebstähle: Falsche Bauarbeiter in Ellerbek und Schenefeld unterwegs

Die Opfer ahnen nichts Böses, wollen hilfsbereit sein – das nutzen die Täter schamlos aus und bestehlen die Opfer. Am 24. Januar waren die Trickdiebe in Schenefeld und Ellerbek unterwegs.

Ellerbek/Schenefeld | Am Montag (24. Januar) ist es sowohl in Schenefeld als auch in Ellerbek zu Trickdiebstählen durch angebliche Handwerker gekommen. Zwei Senioren wurden bestohlen. Vermeintlicher Wasserschaden Die Polizei schildert die Tat wie folgt: Kurz vor 11 Uhr klingelte ein angeblicher Bauarbeiter bei einer Seniorin im Ginsterweg in Ellerbek. Angeblich sei e...

