Polizei warnt : Drei Taschendiebstähle in Pinneberg und Halstenbek

Betroffen waren jeweils Seniorinnen, die gerade in Discountern eingekauft hatten. Die Polizei gibt Tipps, die schützen.

von Felisa Kowalewski

19. Mai 2021, 14:29 Uhr

Halstenbek/Pinneberg | Gleich dreimal schlugen Diebe zu: Am Dienstag (18. Mai) kam es in drei Discountern in Pinneberg und Halstenbek zu Taschendiebstählen. In jeden Fall waren ältere Frauen betroffen, deren Portemonnaies plötzlich verschwunden waren. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit und warnt jetzt die Bevölkerung.

Diebe klauen Portemonnaies und Briefumschlag mit Geld

Demnach ereignete sich der erste Fall in Pinneberg zwischen 11.30 und 11.47 Uhr. Eine 85-jährige Pinnebergerin war im Discounter in der Richard-Köhn-Straße einkaufen. Dort entwendeten Unbekannte einen Umschlag mit Bargeld aus ihrer Handtasche. „Der Schaden liegt bei 400 Euro“, teilt die Polizei mit.

Der zweite Pinneberger Fall ereignete sich kurz darauf: Eine 64-jährige Schenefelderin vermisste beim Bezahlen an der Kasse eines Discounters im Gewerbegebiet am Westring plötzlich ihr Portemonnaie. Unbekannte Diebe erbeuteten es laut Polizei zwischen 12.30 und 12.40 Uhr aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche. 200 Euro waren verschwunden.

In Halstenbek verschwand das Portemonnaie einer 80-jährigen Rellingerin. Sie war in einem der Discounter an der Hartkirchener Chaussee einkaufen und hatte ihre Handtasche über der Schulter hängen, so die Polizei. „Insgesamt fehlen 120 Euro Bargeld“, teilt sie weiter mit.

Polizei warnt und gibt Tipps zum Schutz

Die Polizei informiert zum Thema Taschendiebstähle: „Der Großteil ereignet sich in Geschäften, Supermärkten und Einkaufszentren. Einen Schwerpunkt stellen die städtischen Bereiche dar. Neben dem finanziellen Schaden ist auch der Aufwand für die Neubeschaffung von Papieren und Zahlungskarten nicht unerheblich.“ Zur Sensibilisierung seien bereits im vergangenen Jahr Plakate in den Eingangsbereichen von Geschäften aufgehängt worden, die die Kunden warnen sollen.

Besorgte Bürger könnten sich bei Unsicherheit im Umgang mit dem Thema Taschendiebstahl an jede örtliche Polizeidienststelle wenden, zum Beispiel in Pinneberg unter Telefon (04101) 2020. „Dort erhalten vermeintliche Opfer entsprechende Hinweise.“ Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren zu verschiedenen Themen finden Interessierte zudem auf der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/POLIZEI.