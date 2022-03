Polizei vermutet Suizid : Mann stürzt sich von Helgoland-Fähre und ertrinkt

Der ältere Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Helgoland | Am Mittwoch (30. März) ist ein Mann aus Niedersachsen vor Helgoland leblos geborgen worden. Der Senior hatte sich offenbar zuvor von einem Passagierschiff in die Nordsee gestürzt und war ertrunken. Es wird ein Suizid vermutet, teilte die Polizei mit. Rettung nicht mehr möglich Um 12.20 Uhr war das Passagierschiff „Helgoland“ auf dem Weg in Richt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.