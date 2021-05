Per Haftbefehl gesucht : Rellinger Polizei erwischt Schwarzarbeiter bei Verkehrskontrolle

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg hatte die Fahndung ausgeschrieben. Auf der Wache wurde der Mann zur Kasse gebeten.

Rellingen | Bei einer Verkehrskontrolle in Rellingen wurde am Dienstag (18. Mai) ein per Haftbefehl gesuchter Schwarzarbeiter gestellt. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Der 23-Jährige ohne Wohnsitz in Deutschland hatte die Zahlung einer Summe von insgesamt 3.600 Euro wegen Schwarzarbeit verpasst und war deswegen zur Fahndung und Festnahme ausgesch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.