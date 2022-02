Polizei sucht Zeugen : Unbekannte steigen in Appener Wohnhaus ein

Unbekannte sind am Mittwoch (23. April) in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Appen | Am Mittwoch (23. Februar) ist es in Appen zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich zwischen 10.30 und 20.15 Uhr ein oder mehrere Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Appener Schulstraße. Die Einbrecher entwendeten laut Polizei Schmuck. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.