Polizei sucht Zeugen : Pizzabote in Rellingen überfallen

In der Kellerstraße: Der Lieferant wurde mit einem Messer bedroht und gewzungen, Bargeld herauszugeben. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Avatar_shz von Felisa Kowalewski

04. Oktober 2021, 17:26 Uhr

Rellingen | Überfall mit räuberischer Erpressung in der Kellerstraße: Am Sonntagabend (3. Oktober) war ein Pizzabote gegen 23 Uhr in der Kellerstraße auf Auslieferung – als er den angegeben Namen jedoch nicht finden konnte, kehrte er zu seinem Auto zurück, wo er von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen wurde. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit.

Vermutung: Pizza wurde für geplanten Überfall bestellt

Nach Polizeiangaben sollte der 39-jährige Bote seine Waren im Bereich der Hausnummern 2 bis 12 ausliefern. Er händigte dem Täter eine Umhängetasche mit einem geringen Geldbetrag aus, woraufhin dieser zu Fuß flüchtete. Die alarmierte Polizei führte eine Fahndung mit mehren Streifenwagen durch – ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat jetzt die Ermittlungen übernommen. „Nach dem bisherigen Stand dürfte die Bestellung als Vorwand gedient haben, um dem Geschädigten abzupassen“, so die Polizeidirektion. Sie sucht Zeugen, die nähere Angaben zur Fluchtrichtung und Identität des Täters und zu einem möglicherweise verwendeten Fahrzeug geben können.

So sah der Täter aus – Kripo bittet um Hinweise

Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte laut Polizei blonde kurze Haare, war dunkel gekleidet und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Vom Phänotypus her soll es sich um einen Mitteleuropäer gehandelt haben, der akzentfreies Deutsch sprach.

Wer etwas gesehen hat, kann sachdienliche Hinweise bei der Kripo unter Telefon (04101) 2020 geben.