Fehlschlag in Rellingen : Autodiebe bekommen Motor nicht an – in Wedel lief's besser

In Rellingen blieb es bei dem Versuch eines Autodiebstahls – in derselben Nacht verschwand jedoch ein Toyota in Wedel. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen.

Rellingen | Auffällige Parallele: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23. auf 24. Februar) ist in Wedel ein Toyota gestohlen worden – wie die Polizeidirektion Bad Segeberg jetzt mitteilt, kam es in derselben Nacht auch in Rellingen zu einem versuchten Diebstahl eines Toyotas vom Gelände eines Autohandels im Halstenbeker Weg. In beiden Fällen ermittelt die K...

