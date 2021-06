Polizei beschlagnahmt Waffe : Illegale Party mit 50 Jugendlichen an Appener Kieskuhle aufgelöst

Lauter Partylärm am Baggersee in Appen-Etz hatte die Beamten am Freitag (4. Juni) auf den Plan gerufen. Ein Nachspiel wird das vor allem für einen 18-Jährigen aus Moorrege haben.

Appen | Der Baggersee Appen-Etz ist ein beliebtes Ausflugsziel. Am Freitag (4.Juni) feierten dort Jugendliche und junge Erwachsene, wie die Polizei mitteilte. Etwa 50 Personen am Baggersee Polizeibeamte des Polizeireviers Pinneberg wurden nach Appen-Etz in den Lehmweg gerufen, weil dort Partylärm zu vernehmen gewesen sei, so die Polizei weiter. Beim Ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.