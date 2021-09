Rellingen : Vorsatz oder Fahrlässigkeit? Polizei ermittelt nach Gas-Alarm in Pflanzenhandel

Einen Tag nach dem Vorfall mit 13 Verletzten in einem Rellinger Pflanzenhandel ist der Betrieb wieder freigegeben. Die Polizei ermittelt – ob Vorsatz oder nur Fahrlässigkeit vorliegen, gilt es nun festzustellen.

Rellingen | Es war ein Großeinsatz und ein Notfall mit 20 Betroffenen, der sich am frühen Montag ( 27. September) in einem Rellinger Pflanzenhandel ereignet hatte: Schädlingsbekämpfungsmittel in Tablettenform war in einen Regenwasserschacht gelangt und hatte dort hochgiftiges Monophasphan ausgegast. Von den 20 davon betroffenen Personen mussten 13 in Krankenhäuse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.