Polizei ermittelt : Von Heist bis Rellingen: Mehrere Wohnungseinbrüche im Kreis Pinneberg

In Heist und Halstenbek machten die bislang unbekannten Täter keine Beute, in Rellingen hingegen schon. Nun ermittelt die Kripo.

Heist/Halstenbek/Rellingen | Im Kreis Pinneberg ist am vergangenen Sonnabend (6. November) in mehrere Wohnungen und Häuser eingebrochen worden. Das teilt die Polizei mit. In Heist in der Haseldorfer Straße etwa. Dort versuchten bislang unbekannte Täter sich zwischen 14 und 19 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Von Erfolg gekrönt war das Ganze letztl...

